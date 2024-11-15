Промышленную инфраструктуру для бизнеса Подмосковья представили регионам РФ

На площадке II Съезда министров экономического развития субъектов РФ презентовали государственные промышленные площадки для бизнеса Московской области в новом формате. Подробнее о масштабном проекте региона в рамках своего выступления рассказала заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В этом году Московская область представила новый формат индустриальных парков, работа над созданием которых сегодня активно ведется в регионе. На данный момент мы реализуем проекты 5 государственных индустриальных парков в новом формате „Все включено“, еще ряд парков такого типа находится на этапе проектирования. Новый формат включает в себя, например, готовые производственные боксы „лайт индастриал“, которые уже сейчас пользуются спросом инвесторов. Сегодня в Подмосковье на разных стадиях реализации находятся порядка 20 площадок в формате „лайт индастриал“, в том числе в городских округах Солнечногорск, Подольск, Домодедово и других. На данный момент объем фактических инвестиции в эти проекты уже составил 11,5 млрд рублей», — сказала Юлия Баринова.

Замминистра добавила, что резидентами государственных индустриальных парков нового формата станут компании, реализующие проекты в самых важных отраслях промышленности. Суммарно создание этих парков поможет трудоустроить порядка 35 тысяч жителей Подмосковья.

Говоря о площадках «лайт индастриал», Баринова отметила, что этот формат позволяет сократить средний срок запуска нового производственного предприятия с 1,5-2 лет до 6 месяцев.

Новый формат индустриальных парков также ранее был представлен заместителю председателя Правительства РФ Александру Новаку на площадке II Международного форума ОЭЗ в Дубне. Также этот формат презентовали в рамках Международного форума-выставки InRussia.

Помимо готовых производственных боксов, новый формат индустриальных парков включает также готовую инженерную и транспортную инфраструктуру для бизнеса, профильный колледж на территории индустриального парка, социальную инфраструктуру. Работу и развитие индустриальных парков будет курировать опытная управляющая компания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.