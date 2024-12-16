Швейцарской компании Nestlé Waters рекомендовали остановить выпуск природной минеральной воды на единственном предприятии по розливу Perrier во французском городе Вержез, который находится в департаменте Гар, сообщает РБК .

Согласно отчету регионального агентства здравоохранения во Франции (ARS), в ходе проверки на объекте было обнаружено, что качество воды, используемой в производстве, неуклонно снижается, а также существует вероятность заражения вирусами.

Результаты микробиологического анализа ARS показали, что в природной минеральной воде были обнаружены микроорганизмы, что является нарушением закона.

Весной текущего года компания была вынуждена утилизировать 3 млн бутылок Perrier из-за того, что в скважине, из которой добывается вода, были обнаружены бактерии фекального происхождения. Затем были обнаружены новые случаи заражения воды. Случаи были единичными, но ARS признала их «несовместимыми с качеством природной минеральной воды».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что экономика Германии приближается к критической точке. Показатели экономического потенциала страны сейчас ниже уровней, которые были перед пандемией коронавируса.