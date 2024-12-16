Экономический потенциал ФРГ уменьшается: отказ от энергоносителей из РФ и конкуренция с КНР ведут к потере 2500 евро на каждое домохозяйство, сообщает «Царьград» .

Как пишет Bloomberg, показатели экономического потенциала страны сейчас ниже уровней, которые были перед пандемией коронавируса, что приближает ФРГ к критической точке.

По данным агентства, немецкая экономика за 5 лет стагнации уменьшилась на 5% по сравнению с тем, какой она могла стать при сохранении темпов роста, бывших в стране до пандемии.

По мнению аналитиков, на сложившуюся в ФРГ ситуацию повлияло несколько ключевых факторов. Одним из них является отказ от использования энергоносителей из России, которые можно было купить по низкой цене. Положение автопроизводителей Германии становится хуже из-за конкуренции с китайскими производствами.

Глава Future Today Institute Эми Уэбб считает, что данная ситуация угрожает не только ФРГ, но всему ЕС.

«Германия не рухнет в одночасье. Вот что делает этот сценарий таким ужасающим. Это очень медленное, очень затяжное снижение», — сказала эксперт.

Стагнация в ФРГ наблюдается уже пятый год. В 2024 году, по прогнозам института экономики Германии, немецкий ВВП с учетом инфляции понизится на 0,1%.