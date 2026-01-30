Производство пшеничной муки в Подмосковье выросло на 2,2% с января по ноябрь 2025 года

Предприятия Московской области увеличили выпуск пшеничной муки на 2,2% за январь–ноябрь 2025 года, обеспечив более 10% объема в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Международный день круассана отмечается сегодня во всем мире. Круассан, символ французской кухни с австрийскими корнями, приобрел популярность благодаря усовершенствованному рецепту с использованием слоеного теста и масла.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, универсальность круассана способствует его востребованности. Его употребляют с различными начинками и напитками, а сладкие варианты положительно влияют на настроение. Традиционный французский круассан готовится без начинки, а современные варианты с сыром, ветчиной и джемом появились позже.

Предприятия Подмосковья вносят значительный вклад в производство муки для выпечки. С января по ноябрь 2025 года в регионе произведено более 257,1 тысячи тонн пшеничной муки, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подмосковные мукомолы обеспечили более 10,1% объема в Центральном федеральном округе и 3,2% — в России. Основные производители — АО «Раменский комбинат хлебопродуктов», ООО «Подольский мукомольный завод» и ООО «СКС-торг».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.