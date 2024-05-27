Производство одежды стало самой быстрорастущей отраслью в Москве

Производство одежды в Москве за 5 лет выросло в 62,4 раза

Самой быстрорастущей отраслью в Москве стало производство одежды. За пять лет оно выросло в 62,4 раза, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Московские предприятия выпускают любую одежду — от масс-маркета до дизайнерской. Новый виток получила текстильная промышленность, а свободные ниши освободились благодаря уходу с рынка иностранных брендов.

Также в число быстрорастущих отраслей вошли электрооборудование (в 7,1 раза), машины и оборудование (в 5 раз), продукты питания (в 4,8 раза), лекарств (в 3,7 раза), компьютеры и электронные изделия (в 2,3 раза).

Промышленность демонстрирует рекордные результаты в последние пять лет. В столице количество промышленных площадок превысило 4,2 тысячи, а число работников — 725 тысяч.

Известно, что оборот обрабатывающей промышленности столицы, исключая нефтегазовый сектор, в I квартале 2024 года увеличился на 48% в сопоставимых ценах с январем — мартом прошлого года. Он составил 1,7 трлн рублей.