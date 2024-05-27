Обрабатывающая промышленность Москвы в I квартале 2024 года выросла в 1,5 раза

Оборот обрабатывающей промышленности столицы, исключая нефтегазовый сектор, в I квартале 2024 года увеличился на 48% в сопоставимых ценах с январем — мартом прошлого года и составил 1,7 трлн рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что обрабатывающая промышленность за счет наращивания импортозамещения и активного развития производств — одна из наиболее быстрорастущих отраслей московской экономики.

«В первом квартале 2024 года оборот отрасли в 1,5 раза превысил показатель этого же периода прошлого года. Почти четверть объема, или 420 млрд рублей, обеспечили производители высокотехнологичной продукции – компьютеров, электронных и оптических изделий», – рассказала Мария Багреева.

В обороте обрабатывающих компаний значимое место занимает пищевая промышленность, в которой предприятия заработали 186,8 млрд рублей, что составляет 11% от оборота отрасли. Еще 6,2% приходится на фармацевтическую промышленность, которая заработала 106 млрд рублей. Н производство оборудования и машин приходится 4% оборота отрасли или 67,7 млрд рублей.

Всего столица производит почти 11% оборота обрабатывающей промышленности России, если не учитывать нефтегазовый сектор.

Большая часть отраслей московской обрабатывающей промышленности показала в I квартале текущего года прирост выручки. В 9,5 раза до 41,5 млрд рублей увеличили продажи производители мебели. А предприятия, выпускающие высокоточную продукцию увеличили объемы продаж почти в 5 раз. Производства пластмассовых и резиновых изделий увеличили обороты на 50% до 48,5 млрд рублей. Аналогичный рост показали производители бумажной промышленности, которые заработали с января по март около 14 млрд рублей.

Малые предприятия продемонстрировали высокий рост. В I квартале текущего года они заработали порядка 626 млрд рублей, что превышает показатель 2023 года в 2,5 раза. В течение года их доля в общем обороте столицы увеличилась с 21,3% до 36,7%

По поручению мэра столицы Сергея Собянина в Москве развивают производства и повышают инвестиционную привлекательность для российских промышленников. Промпредприятиям города доступны различные меры поддержки — нацпроект «Производительность труда», позволяющий улучшить экономические показатели и повысить эффективность работы благодаря оптимизации производственных процессов; льготная аренда для инвесторов по ставке 1 рубль в год и льготные кредиты.

Сейчас в нацпроекте «Производительность труда» участвуют свыше 170 обрабатывающих предприятий столицы, из которых около 100 уже завершили первый этап реализации национального проекта. Экономический эффект участия в проекте составил 3,6 млрд рублей.