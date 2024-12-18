Производство оборудования для очистных сооружений появилось в Подмосковье

Компания «БиоПроект Пересвет» завершила строительство производственного объекта в Сергиево-Посадском г. о. на земельном участке, полученном в аренду по программе «Земля за 1 рубль». Это импортозамещающее предприятие по выпуску необходимого оборудования для обеспечения работы очистных сооружений, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

На новом предприятии «БиоПроект Пересвет» будет выпускать емкостное оборудование из композитных материалов для очистных сооружений. Инвестиции компании в проект составляют 100 млн рублей. На предприятии будет создано более 20 рабочих мест.

Инвестор уже ведет проект по дальнейшему наращиванию производственных мощностей. В сентябре этого года компания «БиоПроект Пересвет» получила еще один земельный участок по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» для расширения производства. Инвестиции в новый проект составят 70 млн рублей.

Компания «БиоПроект Пересвет» специализируется на производстве широкого перечня емкостного оборудования для очистных сооружений из композитных материалов. Являясь компанией единого цикла, предприятие реализует комплексные решения по проектированию, производству, поставке, монтажу и сервисному обслуживанию оборудования из стеклопластика.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.