Производство мяса выросло в России с начала 2024 года

С начала текущего года россияне стали больше потреблять мяса. Это связано с ростом его производства в стране, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Производство мяса крупного рогатого скота на убой составило 755,5 тыс. тонн, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство мяса свиней достигло 3,9 млн тонн, увеличившись на 6,1%. Производство мяса птицы составило 4,4 млн тонн (2%).

Эксперты отметили, что вслед за расширением производства наблюдается увеличение потребления мяса, особенно свинины. Это обусловлено, в частности, тем, что на данный момент стоимость свинины ниже, чем стоимость курицы.

Представители отраслевого сообщества рассчитывают, что положительные тенденции в производстве и доступность мясной продукции сохранятся и в дальнейшем.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса и напомнил о рекордных урожаях в 2024 году.