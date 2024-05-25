Производство машин и оборудования в Москве выросло на 12,4%

В I квартале текущего года московские предприятия увеличили выпуск оборудования и машин больше чем на 12,4% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что столичный машиностроительный комплекс составляют более 260 заводов. На них работают более 11,7 тыс. человек, среди которых – испытатели, программисты, механики, техники, инженеры и многие другие высококлассные специалисты.

«За январь-март 2024 года предприятия нарастили производство более чем на 12%. Эта отрасль имеет большое значение для обеспечения оборудованием всех секторов промышленности, внедрения научно-технических инноваций и укрепления технологического суверенитета страны», - сказал Ликсутов.

Сильнее всего выросло производство компрессоров и насосов – больше чем в 2,8 раза. Промышленных печей и камер выпустили в 1,4 раза больше, во столько же рас выросло производство конвейеров. Мостовых кранов произвели в 3,1 раза больше. Производство холодильного оборудования увеличилось вдвое.

Отмечается положительная динамика в столичном станкостроении, которое является одним из ключевых факторов развития промышленности. Благодаря им обеспечивается высокая точность обработки, эффективность и производительность. В I квартале рост производства станков для металлообработки составил 65%, а деревообрабатывающих станков – 7,7%.

Важную роль в развитии городских производств играет Москва, предоставляющая более 20 системных мер поддержки промышленникам. В них входит предоставление участков для модернизации или строительства производства в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что ранее московский завод «МЭЛ» по масштабному инвестиционному проекту открыл цех по производству высокоскоростных лифтов. Также на предприятии выпускают низко- и высоковольтное оборудование, распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

«По итогам 2023 года компания стала лидером по установке лифтов со скоростью более 2 м/с. В прошлом году в России было введено в эксплуатацию свыше 160 новых высокоскоростных лифтов предприятия. А доля его подъемников, запущенных в эксплуатацию в 2023, составила примерно четверть от общего количества лифтов со скоростью движения от 2 до 8 м/с», – рассказал Овчинский.

Машиностроение поддерживает и растущую пищевую промышленность. В течение первых 3 месяцев 2024 года на 17,6% выросло производство московского оборудования для изготовления продуктов питания. Благодаря такой технике возможности пищевых предприятий значительно расширяются – они могут создавать различные продукты, которые востребованы не только в Москве, но и по всей России.

Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год открывается 40–50 крупных и средних предприятий, а также около 100 малых. Они выпускают разные товары и активно внедряют инновации.