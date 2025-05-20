Производство электромобилей запустили в Белоруссии

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В Белоруссии отныне будут выпускать электромобили. Их производят на заводе «Белджи» совместно с китайскими партнерами, сообщает РИА Новости .

Гендиректор предприятия Геннадий Свидерский рассказал подробности о выпускаемых машинах. По его словам, EX5 — это первая модель, которая собиралась уже на заводе, у нее белорусский VIN-код.

По словам Свидерского, предприятие планирует поставить ее на крупноузловую сборку.

«Благодаря этой модели можно сказать, что завод „Белджи“ начинает производство электромобилей», — сказал гендиректор предприятия.

По словам мужчины, электрический кроссовер адаптирован для белорусского рынка. Электромобиль официально презентуют в ближайшее время. Сейчас завод собирает предзаказы на данную модель.

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