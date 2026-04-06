Производители Подмосковья испекут 1,5 млн куличей к Пасхе

Подмосковные предприятия испекут более 1,5 млн куличей к Пасхе, которую в 2026 году отметят 12 апреля. К выпуску праздничной продукции уже приступили свыше 65 хлебопекарных производств региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Пасха считается одним из главных праздников православных христиан и символизирует Воскресение Иисуса Христа и окончание Великого поста. Традиционно в этот день проходят богослужения, освящение пасхальных блюд и семейные трапезы. Одним из главных символов праздника остается кулич.

В министерстве отметили, что на площадках холдинга «Коломенский» планируется выпустить около 1 млн куличей. Покупателям предложат как классические изделия, в том числе на основе творожного теста, так и новинку — шоколадный пасхальный кекс с натуральным какао и кусочками темного шоколада. В рецептуре используются творог, вишня, цукаты и изюм. Старт «куличной кампании» дали по традиции с благословения Православной церкви: священнослужители провели молебен и освятили производственные линии.

К выпуску подключились и другие региональные предприятия. ООО «Рузский хлебозавод» изготовит более 40 тонн продукции, включая морковный кекс с маршмеллоу. ООО «Эко-меню» под брендом «У Палыча» представит традиционные куличи и изделия с кремовыми начинками, а АО «Серпуховхлеб» — классические варианты с сахарной глазурью и кондитерской посыпкой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.