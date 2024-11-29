Производители и продавцы договорились о снижении цены на молоко и масло в РФ

Крупнейшие российские производители молочной продукции после переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами начали снижать цены на ряд социально-значимых товаров, в том числе на молоко и сливочное масло, пишут « Известия ».

Отмечается, что цены могут снизиться на 10- 15% в зависимости от продукции.

Информацию об акциях и дисконтах подтвердили такие крупные поставщики, как «Молвест», «ЭкоНива», «Ренна» и другие.

По словам одного из крупнейших переработчиков молока, решение о снижении цен на эти продукты принято до конца года. Будут ли его продлевать, зависит от развития экономической ситуации в начале следующего года.

В ФАС заявили, что ведется работа по стабилизации цен и ограничению торговой наценки на социально значимые продовольственные товары.