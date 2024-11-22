Экономист ответил, почему молочные продукты стремительно дорожают

Экономист Михаил Беляев рассказал, почему в России стремительно растет стоимость молочной продукции. По его словам, на это влияет множество факторов, сообщает АБН24 .

Специалист подчеркнул, что современные исследования свидетельствуют о том, что в связи с увеличением численности населения и изменением потребительских предпочтений наблюдается рост спроса на молочные продукты. Если предложение не успевает за этим скачком, это может привести к значительному повышению цен.

«Сельское хозяйство, включая молочное производство, зависит от погодных условий. Неблагоприятные условия снижают урожай кормов для скота, что приводит к увеличению затрат на кормление и, соответственно, удорожанию продукции», — добавил Беляев.

Цены на корма, такие как кукуруза и соя, оказывают непосредственное влияние на стоимость производства молока. При росте цен на корма производителям молока приходится поднимать цены, чтобы поддержать рентабельность.

В процессе производства, переработки и доставки молока важную роль также играют энергетические затраты. Увеличение цен на нефть и газ, а также других источников энергии влечет за собой рост общих расходов, что, в свою очередь, приводит к удорожанию конечного продукта, пояснил экономист.

Не менее важным является вопрос кадрового обеспечения. Недостаток рабочей силы в аграрном секторе приводит к росту расходов на оплату труда, что также влияет на конечную стоимость молока. Повышение минимальной заработной платы или иные изменения в трудовом законодательстве непосредственно сказываются на производственных издержках.

Общая экономическая обстановка в стране, в том числе инфляция, способствует увеличению оптовых и розничных цен на молочную продукцию. Политические факторы, такие как система налогообложения и распределение субсидий, также вносят свой вклад, отметил специалист.

Глобализация и международная торговля играют важную роль. Колебания цен на молоко и молочные изделия за границей оказывают влияние на внутренние рыночные цены из-за конкуренции и возможностей импорта, заключил Беляев.