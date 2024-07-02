Производители хлеба и мукомолы в РФ поспорили о росте цен на муку

Неблагоприятная погода повлияла на стоимость зерна и как следствие — муки. При этом у мукомолов и производителей хлеба в стране разные данные о росте цены на продукт, сообщает РБК .

Российские хлебозаводы говорят о подорожании сырья до 30%, а мукомолы отмечают, что цена выросла только на 20-50 копеек за 1 кг.

В Национальном союзе хлебопечения (НСХ) рассказали, что уведомления о подорожании пшеничной муки высшего сорта в июне до 29-30 рублей за 1 кг пшеничной муки высшего сорта многие хлебопекарные предприятия начали получать в конце весны. Продукт начал расти в цене сразу на несколько рублей за 1 кг. При этом за две недели стоимость продукта выросла на 30% и более по отношению к началу месяца.

Там добавили, что часть мукомолов потребовала от хлебопеков уменьшения срока отсрочки платежа, а иногда и полностью предоплаты за продукт. Кроме того, им предлагали закрепить «немыслимые» цены на муку на июль.

Как уточнил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко, ситуация на рынке более спокойная, чем ее описывают хлебопеки. Стоимость муки растет в последний месяц, но она не доходит до показателей, о которых говорят в НСХ. Мука увеличивается в цене из-за существенного повышения цен на зерно, в первую очередь пшеницу. В себестоимости пшеничной муки доля сырья составляет до 80%, а в ржаной — до 85%.