Производители бытовой техники поднимают цены в России на 10%

Российские и иностранные производители бытовой техники поднимают цены в торговых сетях. В среднем рост стоимости на товары составит 10%, сообщает «Коммерсант» .

Некоторые торговые сети уже получили уведомления от производителей. В качестве причин повышения стоимости бытовой техники они называют рост курса валют и дорогие кредиты.

Уведомления сетям направили сразу два крупных производителя. Французская компания «Группа „СЕБ-Восток“» повышает цены в среднем на 10%, в зависимости от категории товара. Компания IPH appliances не уточнила, на сколько повысит цены, но точно известно, что мера коснется любых товаров — отечественных и импортных.

Ранее стало известно, что число товаров повседневного спроса, которые продаются в магазинах во время акций кратковременных снижений цен, снизилось до многолетнего минимума в третьем квартале этого года. Падение составило 8,9 процентных пункта по сравнению с таким же периодом прошлого года.