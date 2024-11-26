Число товаров по акции в магазинах в России снизилось до минимума

Число товаров повседневного спроса, которые продаются в магазинах во время акций кратковременных снижений цен, снизилось до многолетнего минимума в третьем квартале этого года. Падение составило 8,9 процентных пункта по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщает «Лента.ру» .

Что касается товаров по акциям в онлайне, длительность которых до четырех месяцев, — их доля сократилась на 5,8 п. п. Уменьшилась и средняя скидка — с 19,7 процента в прошлом году до 14,4 процента в этом, сообщают «Ведомости».

Такую динамику в основном показывают продуктовые товары. В непродовольственном секторе доля скидочных товаров более стабильна.

Согласно докладу Минэкономразвития, в России инфляция выросла до 8,68% в годовом выражении. В первую очередь подорожали хлеб, овощи и молочная продукция. Непродовольственные товары увеличились в цене.