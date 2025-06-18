Производителей Подмосковья ждут на вебинаре по экспорту продукции АПК в Турцию

25 июня в 10:00 подмосковные компании-экспортеры приглашаются к участию в онлайн вебинаре «Особенности экспорта продукции АПК на рынок Турецкой Республики и подготовка к выставке WorldFood Istanbul», организуемого Российским экспортным центром. В настоящее время продолжается регистрация участников, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В рамках вебинара слушателям расскажут о наиболее востребованных товарах агропрома на турецком рынке и продукции, которая может заинтересовать зарубежных потребителей.

Также со 2 по 5 сентября в Стамбуле состоится международная выставка пищевых продуктов и технологий переработки «World Food Istanbul» — спикеры объяснят, что необходимо учитывать компаниям при подготовке к участию в подобных отраслевых мероприятиях.

Подробно ознакомиться с повесткой и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте, указав в форме информацию о компании. Выход предприятий на рынок новых государств расширяет экспортный потенциал региона — в настоящее время продукция агропрома Подмосковья экспортируется в более 80 стран мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.