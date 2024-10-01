Производителей Подмосковья приглашают поучаствовать в форуме «Сделано в России»

В Москве 14 октября пройдет международный экспортный форум «Сделано в России». Площадка объединит отечественных предпринимателей и экспертов, которые в рамках бизнес-лекций подробно расскажут, как выйти на международные рынки, увеличить экспорт товаров и масштабировать бизнес в меняющихся условиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К участию приглашаются региональные производители и предприниматели. Деловая программа предусматривает сессии от экспертов-практиков, круглые столы, взаимодействие с иностранными партнерами, бизнес-игру, выставку современных решений от экспортеров в интерактивной зоне, возможность обменяться опытом и установить выгодное сотрудничество с другими игроками рынка, а также ярмарку продуктов питания, товаров народного потребления и продукции художественных промыслов.

Онлайн регистрация участников доступна до 5 октября.

Организатором форума является АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). Мероприятие состоится по адресу: г. Москва, центр международной торговли, Краснопресненская набережная, д. 12. Подробнее о форуме и деловой программе можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.