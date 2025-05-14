Производитель водки «Хортиця» может окончательно лишиться бизнеса в РФ

Подмосковный производитель алкоголя «Родник и К» ранее выпускал водку под брендами «Хортиця», «Мороша» и «Первак». Бизнес когда-то принадлежал холдингу Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка*, на которого возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании ВСУ.

В прошлом году российские активы холдинга были арестованы, а затем национализированы. По словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, ими временно управляют менеджеры АО «Росспиртпром».

Адвокат бюро «Астериск» Дмитрий Венгерский считает, что из-за принудительной передачи активов предприятие понесло финансовые и операционные потери, а в ближайшем будущем может стать банкротом. Этот процесс хочет инициировать один из поставщиков оборудования для компании — «Алеф Инжиниринг».

При этом эксперт добавил, что активы могут продать действующей в стране отраслевой компании. И тогда продукция будет возобновлена.

*Входит в состав объединения, деятельность которого признана в РФ экстремистской и запрещена. Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.