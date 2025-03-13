Производитель туалетной бумаги Zewa сменит ее название на Zemma

Бренд товаров для гигиены и чистоты Zewa поменяет название на Zemma. Полный переход на новый дизайн завершится в следующем году, сообщает ТАСС .

В пресс-службе компании «Эволюция комфорта» («ЭвоКом») заявили, что смена названия бренда связана с уходом международной компании Essity с российского рынка. Производители решили сделать переход поэтапным.

В марте покупатели увидят на полках товары с новым дизайном, на которых будет информация о смене названия. Только в 2026 году компания завершит полный переход на новый бренд. На данный момент идет работа над свежим дизайном упаковки.

Гендиректор компании «ЭвоКом» Артем Лебедев отметил, что переход на новый бренд никак не отразится на качестве товаров. Также планируются модернизация производства бумаги и расширение линейки продукции.

За 3 года россияне уже привыкли жить без полюбившегося западного масс-маркета, место которого успели занять локальные марки, но не исключено, что вскоре некоторые международные компании вернутся. Вице-президент союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин поделился мнением, как скоро это произойдет.