Эксперт спрогнозировал, когда в ТЦ России могут вернуться Zara и Uniqlo

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Вице-глава СТЦ: крупные западные компании вряд ли вернутся в Россию в 2025 году

За три года россияне уже привыкли жить без полюбившегося западного масс-маркета, место которого успели занять локальные марки, но не исключено, что вскоре некоторые международные компании вернутся. Вице-президент союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин поделился мнением, как скоро в российские ТЦ вернутся ушедшие зарубежные бренды, сообщает АБН24 .

Как отметил эксперт, возвращение международных компаний может дать новый импульс развитию рынка торговой недвижимости и увеличить посещаемость ТЦ, усилить конкуренцию среди арендаторов и увеличить доходы ТЦ.

Многие российские марки активно используют маркетплейсы, поэтому трафики в ТЦ не такие активные, как раньше. Крупные международные компании, такие как Zara и Uniqlo, наоборот, делают упор на офлайн-торговлю.

По словам специалиста, чтобы привлечь их, владельцы российских ТЦ будут готовы пересмотреть условия аренды и даже перераспределить площади.

И, хотя перспективы для возвращения западных марок есть, нужно дождаться политической «оттепели» и отмены санкций на трансграничные платежи и логистику, также определенное время займет регистрация, найм персонала и подбор торговых площадок, пояснил вице-президент СТЦ.

По его прогнозам, в ближайшие два года возвращение вряд ли произойдет.

«Маловероятно, что это случится в текущем году», — сказал Люлин.

По его оценкам, прогноз на 2026 год пока тоже сдержанный.