Производитель сыра «Виола» впервые заявил об убытке в России

Производитель сыров «Виола» (прежнее название «Валио») заявил, что чистый убыток компании составил по итогам прошлого года 19,8 млн рублей. Предприятие впервые ушло в минус за последние годы, сообщает «Интерфакс» .

Прибыль от продаж составила в 2024 году 185,6 млн рублей. Она сократилась более чем в 2 раза по сравнению с 2023 годом.

При этом выручка увеличилась почти на 26%, до 11,3 млрд рублей. Удвоились и темпы роста.

Предприятием ранее владел финский молочный концерн Valio, но в 2022 году он ушел из России, продав бизнес ГК «Велком». Группа компаний получила завод по производству сыров и права на бренд плавленых сыров Viola.

В октябре 2022 года компания сменила название с ООО «Валио» на ООО «Виола», также был проведен ребрендинг. С конца того же года компанией владеет ООО «Дэнир», которое в свою очередь принадлежит бенефициару ГК «Велком» Раисе Деминой.

Ранее стало известно, что бизнес-империя дизайнера Валентина Юдашкина потеряла миллионы после его смерти. В 2024 году две компании предпринимателя понесли серьезный убыток.