Производитель Лабубу потерял 4 млрд долларов из-за критики от китайского СМИ

сегодня в 16:48

Акции Pop Mart, китайской компании-производителя игрушек Лабубу, упали на 6,6% 20 июня. Всего за два дня ценные бумаги фирмы подешевели на 9%, сообщает РБК .

По данным Гонконгской биржи, в пятницу бумаги компании на минимуме достигли отметки 232,2 гонконгских доллара (29,58 доллара). Это произошло около 11:08 по московскому времени.

Днем котировки выровнялись. Снижение было лишь до 3,62%. Акции оказались на отметке 239,6 гонконгских доллара (30,5 доллара).

Ценные бумаги Pop Mart начали дешеветь после того, как китайская газета Коммунистической партии Китая People’s Daily раскритиковала бизнес-модель компании. Издание посчитало, что у покупателей «возникает риск привыкания» к монстрикам Лабубу, так как фирма упаковывает игрушки в «слепые коробки».

Газета указала на то, что неизвестность содержимого побуждает людей чаще покупать Лабубу, чтобы найти редкие экземпляры. Это своеобразная бизнес-ловушка, перед которой уязвимы несовершеннолетние.

Ранее телеведущая Ксения Бородина купила дочери огромного монстра Лабубу за 250 тысяч рублей. Вся игрушка украшена цветами.