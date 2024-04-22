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Производитель кормов для животных из Дмитрова стал участником нацпроекта

Компания «Петкорм», выпускающая влажные корма для кошек и собак в подмосковном Дмитрове, стала участником национального проекта «Производительность труда», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии компании состоялось стартовое совещание, посвященное вступлению «Петкорм» в нацпроект. Содействие компании в оптимизации производственных процессов окажут эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области.

«В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления консервированного корма для домашних животных: кусочки в соусе/желе, упаковка паучи. Этот производственный процесс, на наш взгляд, имеет серьезный потенциал для улучшений и оптимизации», — отметил гендиректор «Петкорм» Алексей Сильвестров.

В рамках реализации принципов нацпроекта и оптимизации работы плотного потока, рабочая группа, в состав которой вошли специалисты РЦК МО и сотрудники предприятия, планирует сократить время протекания процесса не менее чем на 10%, а также на 10-15% сократить запасы незавершенного производства и увеличить выработку.

Ближайшие пару месяцев команда проекта совместно с экспертами РЦК МО произведет картирование потока, определит проблемные места в складских, офисных и логистических процессах в периметре проекта для дальнейших улучшений.

В перспективе сотрудники предприятия смогут применить полученный опыт на других участках производства, масштабировав инновационные подходы.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее сообщалось, что с начала года обороты изготовления кормов для питомцев выросли на 4,5%.

За январь и февраль производители выпустили около 230 тыс. тонн корма.

70-80% сырья для производства питания также создают на территории страны. Так, производство кормов налажено в 57 регионах России. При этом новые предприятия продолжают открываться.