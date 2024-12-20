Производитель алкоголя из Северной Кореи планирует продавать продукцию в России

Заявку на регистрацию товарного знака в России подал производитель алкоголя из КНДР — компания «Нэкоян Трейдинг Ко» (Naegohyang) из Пхеньяна. Речь идет о кимчи, хлебе, алкоголе (кроме пива) и табачной продукции, сообщает РБК Вино .

Специалист по Северной Корее профессор Андрей Ланьков отметил, что эта заявка может стать первой от компании из КНДР в сфере алкогольной продукции. Пока патентный поверенный не объяснил, для чего именно компания будет использовать товарный знак.

Naegohyang переводится с северокорейского как «моя родина». Сначала компания производила только табак, но потом расширила ассортимент. Теперь они выпускают спортивный инвентарь, соджу, электронику и другие товары. Naegohyang в Северной Корее серьезно конкурирует с Adidas и Puma.

По словам Ланькова, компания принадлежит армии КНДР. Он также отметил, что несколько компаний из страны уже зарегистрировали свои товарные знаки в России, но ни одна из них не производит алкоголь.

Ранее стало известно, что в России может появиться водка «Орешник». Автор заявки на регистрацию данного товарного знака отметил, что пока не знает, что будет на этикетке, но «время покажет».