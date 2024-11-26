Автор заявки на регистрацию водки «Орешник»: что будет на этикетке, покажет время

В России может появиться водка «Орешник». Автор заявки на регистрацию данного товарного знака отметил, что пока не знает, что будет на этикетке, но «время покажет», сообщает «Подъем» .

Заявку в Роспатент направил юрист «Луганского ликеро-водочного завода „Луга-Нова“». На предприятии отметили, что не имеют отношения к данной инициативе, поскольку ей лично занимается Максим Гончарук. Предприниматель оформляет все на себя.

Гончарук прокомментировал, почему решился на подачу заявки в Роспатент. По словам мужчины, на это его вдохновил новый российский ракетный комплекс «Орешник» и одноименная гиперзвуковая баллистическая ракета.

Предприниматель пока не знает, что будет на этикетке. По его словам, «время покажет». Он добавил, что полный цикл регистрации товарного знака может занять более года.

«Не вижу смысла сейчас в это погружаться, поскольку вопрос с регистрацией открыт», — сказал Гончарук.

21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ в ответ на удары западным оружием вглубь России провели в боевых условиях испытания новой ракеты «Орешник». В результате был поражен военный завод в Днепропетровске.