Производитель алюминиевой продукции модернизирует производство в Люберцах

В Люберцах ООО ПК «Альфа Групп» планирует модернизировать производство алюминиевого сплава. Обеспечить закупку оборудования и его подготовку для серийного производства позволит льготный заем фонда развития промышленности Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Инвестиции в проект составляют 26,6 млн рублей. Из них 18,6 млн рублей, почти 70% от общей суммы, инвестор получит в виде льготного займа от фонда развития промышленности Подмосковья по программе «Приобретение оборудования». На предприятии дополнительно будет создано около 10 рабочих мест. Новое оборудование позволит сократить потери при выплавке на 10%, что в свою очередь обеспечит увеличение производства алюминиевого сплава без увеличения объемов закупки сырья», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ООО ПК «Альфа Групп» специализируется на производстве алюминиевой продукции. Предприятие представляет собой комплекс металлургических производств, предназначенных для изготовления вторичного алюминия в виде первичных форм — чушек, пирамидок, гранул, а также алюминиевого проката — алюминиевой катанки.

«Отечественная алюминиевая промышленность сегодня продолжает развиваться, несмотря на внешние вызовы и санкции. И привлеченный льготный заем позволит нам модернизировать предприятие для наращивания объемов производства востребованной продукции», — прокомментировал член совета директоров ГК «Акрон Холдинг», куда входит ООО ПК «Альфа Групп», Александр Кобенко.

Промышленные предприятия могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых. Самые популярные программы — «Импортозамещение» и «Приобретение оборудования».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.