Произведенные в ОЭЗ «Дубна» аппараты УЗИ вошли в реестр Минпромторга России

Два новых аппарата УЗИ последнего поколения собственной разработки компании «ЕЛС-МЕД» прошли экспертную оценку и внесены Минпромторгом в реестр российской промышленной продукции и единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом стало известно в рамках акселератора «Технологии и инновации», который прошел на площадке особой экономической зоны «Дубна», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Высокотехнологичное медицинское оборудование компании «ЕЛС-МЕД» производится на территории ОЭЗ в подмосковной Дубне.

«Компания „ЕЛС-МЕД“ входит в медико-технический кластер, сформированный в ОЭЗ «Дубна». Всего в этой сфере на территории ОЭЗ работают более 40 резидентов, которые уже инвестировали в свои проекты порядка 32 млрд рублей. Сегодня здесь выпускается сложное медицинское оборудование, мединструмент и лекарственные препараты, многие из которых входят в перечень ЖНВЛП. Важно, что это отечественные разработки и технологии, которые обеспечивают импортозамещения в медико-фармацевтическом секторе экономики», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «ЕЛС-МЕД» в начале этого года уже зарегистрировала две портативные ультразвуковые системы, а на днях резидент ОЭЗ «Дубна» сообщил о том, что Минпромторг внес в реестр российской промышленной продукции и единый реестр российской радиоэлектронной продукции универсальные системы ультразвуковой визуализации серии ЕЛС-Wisonic в двух вариантах исполнения.

«Специалистами нашей компании разработаны новые ультразвуковые системы, которые могут использоваться в медицинских учреждениях любого уровня, как для скрининга, так и для проведения более специализированных экспертных исследований. В производимых нами системах использован ряд современных и высокотехнологичных решений, которые станут эффективным инструментом в руках специалистов ультразвуковой и функциональной диагностики», — поясняет генеральный директор ООО «ЕЛС-МЕД» Евгений Хрипко.

Благодаря широкому набору возможностей портативная система ЕЛС-Wisonic-С может применяться в различных областях исследования. На ней доступны не только стандартные типы датчиков, но и специализированные, например, интраоперационные и ультравысокочастотные, что делает систему универсальной и позволяет гибко собирать комплектацию, полностью отвечающую целям и задачам конкретного медицинского учреждения. ЕЛС-Wisonic-С — единственная отечественная система, имеющая два активных порта на самой консоли, что делает ее более удобной в использовании и значительно сокращает время при переходе от одного исследования к другому всего лишь переключением датчиков.

Еще одна инновационная модель ЕЛС-Wisonic-L сегодня не имеет аналогов среди ультразвукового оборудования, производимого в России. Ее отличают компактный и эргономичный дизайн, большой сенсорный монитор и электропривод для регулировки по высоте. Эти характеристики в сочетании с наличием интраоперационных датчиков и длительного времени работы аппарата от аккумулятора делают ЕЛС-Wisonic-L незаменимым помощником при работе в операционной и проведении малоинвазивных процедур. Кроме того, на корпусах датчиков есть дополнительные программируемые кнопки, что позволяет медикам совершать основные действия по управлению системой на расстоянии от консоли. Таким образом, руки врача свободны для проведения любых манипуляций, что делает его работу более комфортной. Также система оснащена встроенным анатомическим атласом, который всегда придет на помощь как начинающему врачу ультразвуковой диагностики, так и врачу другой специальности, использующему УЗИ в своей практике.

«Включение аппаратов «ЕЛС-МЕД» в реестр Минпромторга России свидетельствует об эффективности инновационных разработок компании. Кроме того, реестр отражает доверие к продукции нашего резидента, подтверждает ее востребованность на отечественном рынке медицинских устройств. Только за 9 месяцев этого года выручка инвестора уже составила более 480 млн рублей», — говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

