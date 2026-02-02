Прогноз курса евро на февраль 2026: эксперт БКС назвал новый диапазон

В феврале основные мировые валюты могут частично отыграть падение против рубля, наблюдавшееся в январе, а евро способен укрепиться к отметке 95 рублей. Главными факторами станут возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ и сокращение продаж валюты по бюджетному правилу, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В феврале на российском валютном рынке могут сложиться предпосылки для коррекционного укрепления иностранных валют по отношению к рублю, считает эксперт.

По его мнению, евро, который в январе проявил относительную устойчивость, потеряв около 2,5% против рубля (при падении доллара на 3%, а юаня — на 4%), не станет исключением. Однако его динамика может запаздывать на общем фоне из-за перекупленности на глобальном рынке.

Ключевыми драйверами возможного отскока валют эксперт назвал 3 фактора:

Вероятность нового, пусть и небольшого, снижения ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании 13 февраля.

Ожидаемое постепенное увеличение импорта.

Сокращение объемов продажи иностранной валюты министерством финансов РФ в рамках бюджетного правила.

«Диапазон курса евро до начала весны: поддержка на круглых 90, а тяготеть пара EUR/RUB может к 95», — конкретизировал Зельцер.

Эксперт также напомнил о причинах январского укрепления рубля, которое создало потенциал для последующей коррекции. Среди них — скачок инфляции на старте года из-за роста НДС, снижение ожиданий быстрого и значительного (секвестра) снижения ставки ЦБ, слабый импорт и общая геополитическая деэскалация. Устойчивость же евро в минувшем месяце была обеспечена сильной динамикой глобальной пары EUR/USD на фоне падения индекса доллара DXY.

