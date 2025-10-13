Профицит внешней торговли России в августе упал до 7,5 млрд долларов

В августе текущего года положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, рассчитанное по методологии платежного баланса, сократилось до 7,5 млрд долларов (-41,3%). В предыдущем месяце показатель составил 12,7 млрд долларов, сообщается на сайте Банка России.

Профицит внешней торговли за отчетный период также снизился на 13,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, составив 8,7 млрд долларов.

В период с января по август 2025 года внешнеторговый профицит сократился на 14,8% по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года. Если в 2024 году этот показатель составлял 88,7 млрд долларов, то в 2025 году он уменьшился до 75,5 млрд долларов.

