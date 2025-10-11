Названы 3 сферы экономики в РФ, где средняя зарплата превысила 200 тыс рублей

В России среднемесячный заработок в трех сферах экономики оказался выше отметки в 200 тыс. рублей. Это относится к финансовому сектору и страхованию, табачной промышленности, а также к добыче нефти и природного газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Самые высокие зарплаты в стране в июле были зафиксированы у работников финансовой и страховой сфер — в среднем 221,9 тыс. рублей. В первую тройку также вошли сотрудники, занятые в производстве табачных изделий (206,3 тыс. рублей) и в нефтегазовой отрасли (200,3 тыс. рублей).

В середине лета более 150 тыс. рублей в месяц зарабатывали в среднем в четырех областях: информационные технологии и связь (176,2 тыс. рублей), добыча руд металлов (164,4 тыс. рублей), научные изыскания и опытно-конструкторские работы (162,3 тыс. рублей), а также рыболовство и аквакультура (159,6 тыс. рублей).

Еще в 16 секторах экономики зарплата превысила 100 тыс. рублей. В эту категорию вошли, в частности, работники фармацевтических производств (133,8 тыс. рублей), металлурги (122,7 тыс. рублей), специалисты, занимающиеся ремонтом машин и оборудования (112,3 тыс. рублей), а также сотрудники автомобилестроительных предприятий (105,6 тыс. рублей).

Общий среднемесячный заработок по экономике в июле составил 99,3 тыс. рублей, что выше показателя июля прошлого года (85 тыс. рублей). Годом ранее ни одна из отраслей не демонстрировала зарплаты, превышающие 200 тыс. рублей.

Средняя начисленная зарплата сотрудников организаций рассчитывается до уплаты налогов и включает премиальные выплаты, учитывая доходы всех работников, в том числе и тех, кто получает очень высокие зарплаты.

