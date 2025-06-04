Проекты ГЧП стоимостью более 3 млрд руб будут проходить экспертизу в ВЭБ.РФ

Завершается работа над интеграцией ВЭБ.РФ в механизм оценки проектов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП). Минэкономики подготовило проект постановления правительства, сообщает «Коммерсант» .

Согласно документу, ГЧП-инициативы стоимостью более 3 млрд руб. должны будут проходить экспертизу в ВЭБ.РФ. Для проектов в дотационных регионах эту процедуру сделают обязательной. Для остальных субъектов она будет носить рекомендательный характер.

Идея верификации ВЭБом ГЧП-проектов заключается в контроле за распределением рисков между государством и бизнесом. Благодаря предложенному подходу повысится прозрачность и качество экспертизы инициатив.

Предполагается, что сначала экспертизу госкорпорации пройдут несколько десятков ГЧП-проектов. В перспективе процедура может охватить до 80% общего объема инициатив стоимостью от 3 млрд руб.

Ранее стало известно, что крупнейшая лизинговая компания страны может перейти под управление ВЭБа. Речь идет о Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).