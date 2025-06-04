Крупнейшая лизинговая компания страны может перейти под управление ВЭБа

Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих, занимавший этот пост с 2020 года, готовится покинуть свою должность. По данным источников «Ведомостей» , это решение уже прошло основные стадии согласования и ожидает окончательного оформления.

Кадровые перестановки происходят на фоне масштабной реорганизации — ГТЛК, чей лизинговый портфель оценивается в рекордные 2,7 трлн рублей, может перейти под контроль ВЭБ.РФ.

«Компания давно переросла статус обычного лизингового оператора, став важным инструментом госполитики в транспортной сфере», — поясняет источник, близкий к администрации президента.

Среди возможных преемников Дитриха называют Артема Довлатова, бывшего первого заместителя гендиректора ГТЛК, который сейчас работает в ВЭБе. Однако источники подчеркивают, что это не единственный рассматриваемый кандидат.

Сам Дитрих, по данным инсайдеров, может получить новое назначение в органах власти — обсуждается его возможный переход в Совет Федерации.

«Сейчас определяют оптимальный вариант его дальнейшей карьеры», — отмечает собеседник из окружения руководства ГТЛК.

Официальные комментарии от компании и ВЭБа пока не поступали. Эксперты отмечают, что процесс передачи ГТЛК под управление ВЭБа потребует времени для оформления необходимых документов и согласований. Напомним, что Дитрих возглавлял Минтранс в 2018–2020 годах, после чего перешел на руководящую должность в ГТЛК, значительно расширив масштабы деятельности компании.