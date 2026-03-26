Проект из ОЭЗ «Дубна» победил в конкурсе цифровых инициатив Росатома

Программный комплекс «Дедал-Скаут» компании АО «НПК «Дедал» из особой экономической зоны «Дубна» стал одним из пяти победителей первого отраслевого конкурса цифровых инициатив и продуктов Госкорпорации «Росатом», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В конкурсе цифровых инициатив и продуктов Госкорпорации «Росатом» приняли участие около 50 разработок. Подмосковная компания АО «НПК «Дедал» представила программный комплекс «Дедал-Скаут», который получил одну из главных наград.

«Дедал-Скаут» — это система для постановки и контроля исполнения задач, управления активами предприятия, сервисным обслуживанием и мобильным персоналом. По словам начальника отдела цифровых продуктов АО «НПК «Дедал» Кирилла Имаева, решение позволяет повысить производительность труда до 40%, снизить затраты на материально-технические ресурсы до 10%, увеличить доступное время работы оборудования до 10% и сократить трудоемкость до 25%. Качество продукции или услуг при этом возрастает до 5%.

Комплекс обеспечивает работу в закрытых корпоративных сетях и офлайн-режиме, что особенно важно в современных условиях. Благодаря успешному опыту внедрения в крупных корпорациях с числом пользователей более 3 тысяч, специалисты готовы обеспечить минимальные сроки внедрения — от двух недель.

Победа в конкурсе позволит резиденту ОЭЗ «Дубна» получить финансовую поддержку от «Росатома» для дальнейшего развития и масштабирования инновационного решения. АО «НПК «Дедал» выполняет полный цикл услуг по созданию систем физической защиты и входит в число ведущих предприятий атомной отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.