Продуктовые социальные карты в России в 2025 году: плюсы и минусы

Экономист Поляков: продуктовые карты могут привести к еще большему росту цен

Идея возвращения продуктовых талонов, или, как их сейчас называют, продуктовых социальных карт (или сертификатов), является дискуссионной темой и имеет при этом как положительные, так и отрицательные стороны. Об этом заявил РИАМО к. э. н., доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.

С одной стороны, аргументы главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова понятны: защита малоимущих слоев населения от инфляции и обеспечение их гарантированным минимальным набором продуктов питания — это важная социальная задача государства, говорит эксперт. В условиях роста цен и снижения покупательной способности населения такой механизм может показаться привлекательным.

Противники идеи настаивают на неэффективности данной меры и больших государственных расходов, которых потребует реализация инициативы.

«Опыт реализации такой инициативы знаком многим по советскому опыту, однако в современной России в некоторых регионах такая практика также существует и обеспечивает необходимую социальную поддержку социально не защищенных слоев населения (например, социальные продуктовые сертификаты в Москве и других регионах)», — отмечает Поляков.

Плюсы

По мнению эксперта, наиболее явными положительными сторонами данной инициативы являются следующие:

Социальные карты, в отличие от денежных пособий, гарантируют, что выделенные средства будут потрачены именно на продукты питания, а не на другие нужды. Это важно для обеспечения продовольственной безопасности уязвимых слоев населения. Продуктовые карты, индексируемые с учетом инфляции, могут помочь малоимущим сохранить свой уровень потребления продуктов питания в условиях роста цен. Продуктовые карты позволяют направлять помощь именно тем, кто в ней нуждается, исключая возможность использования средств на другие цели. Обеспечение минимальным набором продуктов может снизить социальную напряженность в обществе, особенно в периоды экономической нестабильности.

Минусы

При этом стоит отметить, что, по данным Росстата, в III квартале 2024 года граница бедности составила 15 679 руб. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 8% жителей страны, напоминает эксперт.

И при анализе возможных затрат на данную инициативу появляется предположение о том, что увеличение затрат государства на дополнительные социальные расходы в условиях дефицита российского бюджета может стать дополнительным проинфляционным фактором, который приведет к еще большему росту цен на основные продукты питания, предполагает Поляков.

«Следует отметить, что в федеральном бюджете на 2025 год финансирование на данную инициативу не предусмотрено, а значит, пока о ней можно говорить только как об идее, озвученной на федеральном уровне, но уже существующей в ряде регионов и финансируемой за счет региональных бюджетов», — резюмирует эксперт.