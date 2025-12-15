«Продажи растут»: эксперт рассказал о спросе на энергетики в России

Управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко заявил, что в России, несмотря на запрет продажи энергетиков детям, продолжает расти спрос на такие напитки, сообщает Life.ru .

«Сейчас несовершеннолетним энергетические напитки не продают, потому что доля кофеина весьма велика. Однако, по разным источникам, продажи все равно растут. Они выросли от 5 до 10% в натуральном выражении (то есть в штуках) и примерно на 20% в денежном выражении за ноябрь — декабрь 2025 года», — сказал эксперт.

По мнению специалистов, одной из ключевых причин роста продаж может быть повышенный уровень напряжения и беспокойства среди населения, что стимулирует потребление энергетических напитков. Дополнительным фактором является появление новых игроков на рынке: в текущем году было представлено около трех десятков новых торговых марок.

Следовательно, увеличение объемов реализации не вызывает сомнений и фиксируется, несмотря на законодательные ограничения по возрасту. Возможно, зависимость от этих напитков также является стимулом для роста, как утверждает Панченко.

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ, также подтверждает тенденцию роста продаж энергетиков. Согласно его данным, за первые девять месяцев этого года в розничных сетях по всей стране отмечено увеличение продаж на 4% в натуральном выражении и на 18% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

