сегодня в 11:52

Продажи расширителей для носа против храпа на маркетплейсах бьют рекорды

Расширители для носа против храпа заполонили российские маркетплейсы, а их продажи ставят новые рекорды, сообщает SHOT .

Эти вставки изобрели для предотвращения храпа во сне. Они представляют собой маленькие силиконовые корзиночки, вставляющиеся в нос.

Бизнес быстро понял выгоду и модернизировал конструкцию. В нее добавили магниты, немного модного дизайна. Теперь изобретение продают под названием «назальный дилататор».

Его начали носить в повседневной жизни как аксессуар. Расширитель увеличивает поступление воздуха и облегчает дыхание.

Многие пользователи рассказали, что прибор заменяет пластику крыльев носа, стоимость которой стартует от 50 тыс. рублей, так как цена на расширитель составляет порядка 500 рублей.