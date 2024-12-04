Продажи расширителей для носа против храпа на маркетплейсах бьют рекорды
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Расширители для носа против храпа заполонили российские маркетплейсы, а их продажи ставят новые рекорды, сообщает SHOT.
Эти вставки изобрели для предотвращения храпа во сне. Они представляют собой маленькие силиконовые корзиночки, вставляющиеся в нос.
Бизнес быстро понял выгоду и модернизировал конструкцию. В нее добавили магниты, немного модного дизайна. Теперь изобретение продают под названием «назальный дилататор».
Его начали носить в повседневной жизни как аксессуар. Расширитель увеличивает поступление воздуха и облегчает дыхание.
Многие пользователи рассказали, что прибор заменяет пластику крыльев носа, стоимость которой стартует от 50 тыс. рублей, так как цена на расширитель составляет порядка 500 рублей.