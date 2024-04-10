Продажи презервативов рухнули в России

Аналитики зафиксировали падение продаж презервативов в России до минимальных значений за последние пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group.

За два месяца текущего года в аптеках было продано 3,1 млн упаковок резиновых изделий, что на 4% меньше, чем за такой же период прошлого. Продажи падают от года к году. В 2022-м россияне приобрели 3,5 млн упаковок контрацептивов.

Однако в денежном выражении объем вырос. Продажи резиновых изделий № 2 принесли 1,17 млрд рублей, в то время как за два месяца 2023 года — 1,14 млрд. Пиковая выручка пришлась на 2020 год. Тогда показатель достиг 1,24 млрд рублей.

Аналитики считают, что причиной падения продаж стал переход россиян на альтернативные средства контрацепции.

В частности, на противозачаточные таблетки, спрос на которые вырос на 11,3%. Аналогичного мнения придерживаются и врачи, которые указали, что пациентки начали чаще обращаться за назначением гормональных средств.