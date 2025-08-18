«Прочный корабль»: петербургский депутат рассказал о проекте бюджета города

Председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок заявил, что работа над новым проектом бюджета города начата уже давно. Администрация и специалисты проводили депутатские приемы и встречи с жителями, планируется учитывать запросы населения, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По его словам, в первую очередь будут решаться насущные вопросы жителей, а также учитываться последние законодательные инициативы: повышение рождаемости, открытие пунктов проката предметов первой необходимости для младенцев, выплаты для молодых мам, а также электронные сертификаты для пожилых петербуржцев и отмена транспортного налога для нуждающихся.

«Наша общая цель — превратить бюджет в прочный корабль, который уверенно держит курс», — сказал депутат.

Бюджет формируется правительством, но, чтобы он работал без сбоев, власти обращают внимание на более мелкие детали: например, в прошлом году 12 из 18 фракционных поправок были поддержаны, также отметил Четырбок.