«Проанализируем ситуацию»: Песков об ответе РФ на новые американские санкции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что в России сначала тщательно проанализируют новые американские санкции против нефтяного сектора страны и только потом дадут соразмерный им ответ, сообщает РБК .

«И, конечно, здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия вот этих незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны прежде всего и наших компаний», — заявил Песков.

По его мнению, «нельзя исключать ничего» в вопросе принятия Россией таких же ответных мер в отношении Штатов.

Что касается санкций против алюминия из РФ, которые готовит Евросоюз, то они могут дестабилизировать «достаточно хрупкий» в данном сегменте мировой рынок, добавил пресс-секретарь российского президента.

Американское правительство на минувшей неделе ввело крупнейшие санкции против энергетики РФ. Под рестркци попали компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а еще свыше 180 судов, задействованных в транспортировке топлива.