При галопирующей инфляции россияне будут спасать сбережения

Если при росте индекса потребительских цен не происходит соразмерного роста личного располагаемого дохода, тогда снижается реальная покупательная способность денег и в данном случае инфляция — это проблема населения. Государство может выиграть, так как имеет налоговые поступления с добавленной стоимости, прибыли, сообщил РИАМО управляющий партнер компании «+7 Продакшнз» Александр Кривошеев.

По его словам, исходя из такой логики, увеличатся поступления в бюджет за счет налогов. Однако не стоит забывать, что при этом должен сохраниться спрос, в чем нет уверенности.

«Допустим, при галопирующей инфляции спрос ситуативно сохранится и вырастет, так как люди пойдут спасать сбережения и переводить их в нефиатные активы. И то, если государство позволит их снять со счетов, а не введет лимиты», — отметил Кривошеев.

Как добавил эксперт, при относительно нормальной ситуации спрос будет падать, что снизит налоговые поступления. Власти начнут стимулировать спрос, что приведет к росту госрасходов.

Поэтому на вопрос, выгодна или нет государству высокая инфляция, надо смотреть в моменте, заключил собеседник.

В среду на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» финансовые власти страны обсудили проблемы инфляции в РФ и ее влияния на экономику и жителей.