Президент ВТБ Костин: в следующем году банкам будет хуже

В следующем году банкам будет хуже, поэтому особо кому-то завидовать нет смысла. Кредитование все равно имеет тенденцию резкого сокращения, сообщил президент — председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин.

По его словам, ЦБ также принял жесткие меры в области регуляторики, в том числе в отношении ВТБ. Теперь банку предстоит не только догонять базельские надбавки.

«Нам еще и добавили так называемую антициклическую надбавку, которая еще меньше возможностей оставляет для банков, для роста кредитования. То есть фактически уже, помимо ставки, большим тормозом будут и просто ограничительные меры на банки по ликвидности тоже», – сказал Костин.

Также президент ВТБ отметил, что Россия оказалась в небывалых условиях, когда мир наложил на страну около 7 тыс. санкций и прочих ограничений. Вопреки этому экономика показывает рост.