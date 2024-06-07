Президент РФ: зарплаты должны расти темпами выше ВВП

сегодня в 15:54

В России на горизонте ближайших 6 лет зарплаты должны расти темпами выше ВВП, заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин.

«Они (заработные платы — ред.) должны прибавлять темпами выше, чем валовый внутренний продукт», — сказал Путин.

Ранее президент предложил возобновить индексацию выплат работающим пенсионерам со следующего года. Он призвал Госдуму принять соответствующий закон уже в весеннюю сессию.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Девиз мероприятия: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».