Президент РФ: зарплаты должны расти темпами выше ВВП
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В России на горизонте ближайших 6 лет зарплаты должны расти темпами выше ВВП, заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин.
«Они (заработные платы — ред.) должны прибавлять темпами выше, чем валовый внутренний продукт», — сказал Путин.
Ранее президент предложил возобновить индексацию выплат работающим пенсионерам со следующего года. Он призвал Госдуму принять соответствующий закон уже в весеннюю сессию.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Девиз мероприятия: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».