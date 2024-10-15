Президент Путин заслушал доклад гендиректора «Росатома» Лихачева

Лихачев рассказал Путину про экономические показатели, иностранные проекты и научные разработки «Росатома». Также он поделился тем, какие работы проводятся в рамках выполнения государственного оборонного заказа и создания транспортного суверенитета.

«Росатом», по словам Лихачева, даже на фоне геополитической обстановки смог развиваться. Были укреплены действующие проекты. Также удалось создать заделы на будущее в области научно-технологического развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на ПМЭФ-2024 подписал с Лихачевым соглашение о сотрудничестве региона с «Росатомом». Будет развиваться промышленный потенциал области и обеспечиваться технологический суверенитет критической информационной инфраструктуры.