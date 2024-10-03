Представитель ОАЭ отметил удобство подмосковного сервиса для инвесторов

В работе II Международного форума особых экономических зон, который проходит 3 и 4 октября в Дубне, участвуют представители 53 особых и свободных экономических зон из 14 стран мира, среди которых Иран, Турция, Нигерия, Куба, Эфиопия, ОАЭ, Камбоджа, Беларусь, Узбекистан.

На площадке форума участники обсуждают актуальные вопросы развития территорий с преференциальным режимом. Гостям рассказали о работе инвестиционного портала Московской области и сервисе Single Window, позволяющем инвесторам начинать бизнес в Подмосковье в режиме «одного окна».

«Я хочу поблагодарить коллег за приглашение на этот форум. Он очень важен для развития двусторонних отношений между нашими странами. Приятно удивлен тому, как в Московской области работают особые экономические зоны, уделяется внимание болевым точкам инвесторов, можно все документы оформить быстро», — сказал его превосходительство Исмаил Аль Наки.

Он отметил, что благодаря порталу и сервису Single Window можно избежать бюрократических трудностей и начать реализовывать инвестиционный проект быстро.

Такие зоны и инициативы, по словам представителя ОАЭ, расширяют возможности и наращивают сотрудничество ОАЭ и России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.