сегодня в 18:35

Представитель ФНС расскажет об особенностях применения онлайн-касс в 2026 году

22 января редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему «Онлайн-кассы в 2026 году. Особенности применения». Главный спикер — заместитель начальника управления оперативного контроля ФНС России Александр Сорокин.

В программе вебинара:

1. Изменения, обязательные к применению в 2026 году.

2. Контроль применения ККТ: что нового?

3. Судебная практика привлечения к ответственности, тренды.

4. Ответы на вопросы.

Время проведения вебинара: 10.00 — 11.30. Участие — бесплатно, предварительная регистрация обязательна. Информация о регистрации на сайте www.nalogkodeks.ru.

В ФНС также напомнили об обязательном предоставлении декларации по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля. Это нужно сделать при получении дохода:

— от продажи недвижимого имущества, земельных участков или транспортных средств;

— от сдачи имущества в аренду;

— в результате дарения имущества, транспортных средств, ценных бумаг, полученных от лиц, не являющихся близкими родственниками;

— индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами;

— в виде выигрыша в лотерею в сумме, не превышающей 15000 рублей;

— от источников, находящихся за пределами РФ.

