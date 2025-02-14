Предприниматели Подмосковья высоко оценили региональную поддержку экспорта

Работа фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области — (фонд поддержки ВЭД МО) получила самые высокие оценки подмосковных предпринимателей в 2024 году. Соответствующий мониторинг качества работы центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в регионах проводился Российским экспортным центром, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Качество работы ЦПЭ исследуется на основе опросов бизнеса, который оценивает взаимодействие с центром по трем показателям. Первый — это индекс потребительской лояльности (NPS), он показывает процент довольных работой центра предпринимателей, готовых прийти за поддержкой снова и рекомендовать сделать это другим. Второй — индекс удовлетворенности результатом оказанных услуг (CSI). Третий — индекс трудозатрат предпринимателей при получении услуг Центра (CES) — показывает, насколько просто для клиента было получить услуги.

«Фонд поддержки ВЭД Подмосковья получил оценку выше 94,5% в рейтинге качества работы центров поддержки экспорта субъектов РФ. В 2024 году фонд поддержал экспорт на сумму 137 млн долл. и помог заключить свыше 190 экспортных контрактов», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

От Подмосковья в опросе приняло участие 60 респондентов — больше, чем от любого другого субъекта РФ. Итоговые результаты мониторинга работы фонда поддержки ВЭД Московской области: индекс NPS — 96,6%, индекс CSI — 94,5%, индекс CES — 96,6%. В целом эти показатели говорят о том, что менеджеры фонда ВЭД Московской области используют клиентоориентированный подход в своей работе при оказании услуг субъектам МСП, нацелены на качественный результат при минимальных трудозатратах клиентов.

Всего в 2024 году в опросе, который проводил АО «Российский экспортный центр», приняло участие более 1300 субъектов МСП — клиентов ЦПЭ со всей страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.