Предприниматели Подмосковья продолжают пользоваться системой ЦУР «Бизнес»

Предприниматели Московской области продолжают пользоваться системой ЦУР «Бизнес» для получения консультаций и решения различных вопросов, связанных с ведением бизнеса в регионе. Обращения бизнеса позволяют не только решить индивидуальные вопросы, но и выявить системные сложности, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, весной этого года в рамках реализации механизма обратной связи с бизнесом в Зарайске была выявлена проблема вовлечения в оборот объектов культурного наследия (ОКН). С 2024 года для исключения земельных участков из культурного слоя требуется государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ), но аттестованных экспертов не было в связи с отсутствием регламента на уровне Минкультуры России. Это блокировало проекты инвесторов.

В результате совместной работы с Институтом археологии РАН, Минкультуры России, Главным управлением культурного наследия МО и инвесторами было разработано системное решение, которое включило в себя формирование администрацией г. о. Зарайск реестра инвесторов с проблемами по ГИКЭ, подготовку экспертами ИА РАН комплексного ГИКЭ, принятие ГУКН решения об исключении ЗУ под инвестпроекты из культурного слоя г. о. Зарайск. Кроме того, была запушена процедура аттестации экспертов.

Уже летом этого года состоялась первая комплексная экспертиза для 5 земельных участков, которые стали пилотным проектом. Затем был отправлен акт об исключении в прокуратуру Московской области для проверки. После публикации акта все земельные участкиинвесторов будут официально выведены из культурного слоя.

Разработанное системное решение позволит проводить комплексную экспертизу для нескольких земельных участков, минимизировать задержки проведения необходимых экспертиз, а также привлечь инвестиции в городские округа Подмосковья.

Система ЦУР «Бизнес» аккумулирует обращения предпринимателей по девяти каналам связи. Это: горячая линия 0150, Инвестиционный портал Подмосковья (https://invest.mosreg.ru/), приемная Правительства Московской области (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес (https://dobrodel.mosreg.ru/), почта Губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, Портал обратной связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.