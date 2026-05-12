Предприниматели Химок изучили работу аквафермы в Сходне

Предприниматели Химок 11 мая посетили акваферму в микрорайоне Сходня и изучили технологию выращивания рыбы и меры господдержки. Выездной практикум организовали сотрудники МКУ «Малый бизнес Химки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МКУ «Малый бизнес Химки» и представители местного бизнеса побывали на акваферме в Сходне. Участникам рассказали об истории создания хозяйства и показали работу установки замкнутого водоснабжения, которая позволяет выращивать рыбу круглый год.

Предприниматели познакомились с производственным циклом — от запуска малька до получения товарной продукции. Отдельное внимание уделили экономике проекта. Обсудили основные статьи расходов, включая корма, электроэнергию и посадочный материал, а также возможные каналы сбыта: рестораны, фермерские магазины и коптильни.

Представители учреждения также проинформировали участников о мерах поддержки бизнеса — муниципальных, региональных и федеральных субсидиях, грантах, льготах и консультационной помощи. В администрации отмечают, что такие выезды помогают наладить взаимодействие между властью и предпринимательским сообществом и способствуют развитию сельхозпроектов в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.