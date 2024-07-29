Предпринимателей Подмосковья приглашают на семинар о выходе на рынок Беларуси

Малый и средний бизнес Московской области приглашают принять участие в бесплатном очном семинаре «Выход на рынок Республики Беларусь». Мероприятие пройдет 2 августа в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

Семинар будет полезен для тех, кто хочет узнать больше об экспорте в Беларусь. Участникам расскажут о важных аспектах: требованиях к сертификации, торговых барьерах, логистике, поиске партнеров в Беларуси, а также маркетинге и продвижении.

Мероприятие пройдет 2 августа с 11:00 до 14:00 по адресу: Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей 4, к 1, секция В, 11 этаж. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 9:00 2 августа.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте: vsv@exportmo.ru.

Фонд оказывает не только образовательную поддержку, но и другие услуги по выходу на экспорт. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.